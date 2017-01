Bruno Cathomas en il «Tatort»

Dumengia saira è in sursilvan da vesair en il «Tatort»: Bruno Cathomas gioga da nov ina rolla fixa en il crimi – numnadamain il schef dal cumissariat Fosco Cariddi.

Il team da Frankfurt producescha dus crimis da Tatort ad onn. Bruno Cathomas po ussa giugar fix la rolla dal schef dal cumissariat. Fosco Cariddi saja in tip plitost comic che haja difficultads da sa concentrar e reciteschia en da quests muments poesias, ha tradì l'actur oriund da Laax.

« Nus avain savens improvisà – sco en il teater. » Bruno Cathomas

actur professiunal

Wolfram Koch (gioga il cumissari Paul Brix) deriva sco Bruno Cathomas dal teater ed ensemen hajan els savens improvisà, quai saja pli bel che sa recitar tut sco scrit en il cudesch.

Insumma saja la lavur da filmar stada fitg divertenta: Cun il reschissur svizzer Markus Imboden haja el discurrì dialect – uschia ch'ils ulteriurs acturs n'hajan chapì quasi nagut e sajan lura stads surprais sch'el haja tuttenina giugà insatge nov.

« Jau na legel betg criticas – be quellas ch'èn positivas. » Bruno Cathomas

actur professiunal

Sch'el legia criticas lura influenzeschia quai sia moda e maniera da giugar, tradescha Bruno Cathomas cun in surrir. Ed insumma: El na sappia anc betg precis co ch'il Tatort giaja a fin. Il crimi saja vegnì filmà gia avant in onn ed el n'haja anc betg guardà il film finì.

Bruno Cathomas è da vesair en il Tatort da Frankfurt «Land in dieser Zeit» dumengia, ils 8 da schaner, las 20.05 uras sin SRF 1.

RR actualitad 07.00