Chapientscha, satisfacziun e sustegn per il nov secretari general

Chanzlist cun bunas enconuschientschas dal rumantsch e da ses svilup - ina cumbinaziun che na perschuada betg mo la suprastanza da la Lia Rumantscha mabain er la Surselva Romontscha, l'Uniun Rumantscha Grischun Central e l'Uniun dals Grischs.

Che Martin Gabriel n'è betg in ladin ed er betg oriund dal Grischun Central na disturba betg las presidentas da l'Uniun dals Grischs e da l'Uniun Rumantscha Grischun Central. Tant Annalea Stuppan sco er Zegna Pitet-Dosch èn persvasas che Martin Gabriel saja il dretg um per quest post.

« Martin Gabriel ha mussà cun tut sias lavurs ch'el ha fatg ils ultims onns che ses cor batta per il rumantsch. » Zegna Pitet-Dosch

presidenta Uniun Rumantscha Grischun Central

Annalea Stuppan, presidenta da l'Uniun dals Grischs avess natiralmain gì plaschair sch'in Ladin avess surpiglià il post dad Urs Cadruvi. Ella è dentant er dal maini ch'i dovria er buna glieud en l'Engiadina e perquai possian ins er surlaschar quest post ad in Sursilvan. Plinavant è ella er persvasa che Martin Gabriel haja in'ureglia averta er per ils giavischs ladins e ch'el vegnia er a resguardar quels.

Sco Sursilvan ha Vitus Gartmann sa chapescha plaschair d'in Sursilvan a la testa da la Lia Rumantscha. Dentant er el punctuescha las qualitads ed abilitads da Martin Gabriel. El haja fitg blera experientscha en connex cun il rumantsch, er sco chanzlist da la vischnanca fusiunada da Glion, experientscha sin champ politic e tut quai gidia segiramain el en ses nov post sco secretari general.

Temas n'èn betg sa cumprovadas

La tema ch’i pudess forsa vegnir in «extremist» al timun da la Lia Rumantscha, in ch’ha nagin contact cun la basa, quella tema na saja betg sa cumprovada, manegia il president da la Pro idioms Engiadina, Domenic Toutsch. L'emprima impressiun ch'el haja survegnì da Martin Gabriel durant ils inscunters dals delegads da la Lia Rumantscha, saja en mintga cas stada buna. Ed el crai ch'il chanzlist da Glion da 55 onns saja in che sappia far las punts ch'i dovria.

El quinta ussa che la via cumenzada sut Urs Cadruvi, cuntinueschi cun Martin Gabriel: «Jau spetg ch’el maina vinavant la politica ch’è vegnida fatga ussa ils ultims onn e ch’i vegn cun el prendì serius la populaziun, cunzunt quai che pertutga il rumantsch grischun en scola », uschia Toutsch.

Medem tuna quai da Lorenz Alig, il president da la Pro idioms Surselva. Era el spetga che Martin Gabriel cuntinueschia ussa cun la via instradada. «Metter memia bler en moviment en differentas direcziuns, fiss la fallida via», manegia el. Pertge dapi ch’i dettia il consens davart il rumantsch grischun en scola, dettia quai finalmain puspè ina tscherta ruassaivladad en la Rumantschia.

«Ponderescha l'emprim e ponderescha lura anc ina giada»

Auter che Domenic Toutsch enconuscha el in zic meglier Martin Gabriel e sa nua che ina u l’autra qualitad dal nov secretari general è: «El è ina persuna che taidla tiers, el taidla tiers, ponderescha e lura ponderescha el anc ina giada e lura tira el sias decisiun», quai che saja ina buna qualitad per quest post, concluda Lorenz Alig

Ch'igl è suenter Urs Cadruvi puspè in Sursilvan a la testa da la Lia, n’è per Lorenz Alig sco era per Domenic Toutsch nagin problem: Impurtant saja ch'ins haja ina persuna cumpetenta a la testa.

RR actualitad 12:00