Chombra da commerzi Grischun refusa strategia d'energia

Sulet paucas branschas possian profitar, las autras stoppian quintar cun dapli custs. Surtut per il turissem sajan las expensas supplementaras autas e surpassian las subvenziuns. Era la forza idraulica na possia betg vegnir gidà cun la nova lescha d’energia, scriva la chombra da commerzi.







La productivitad flaivla da la hotellaria e da l'economia dal turissem vegnia entras la strategia d'energia anc pli flaivla. Quai pervi da las taxas pli charas e pretschs pli auts per l'energia.

La premia per il martgà che saja limitada sin tschintg onns na bastia per bler betg per meglierar la situaziun da l'economia cun ovras idraulicas. Quai sur tut perquai che la producziun d'electricitad tras charvun creschia sin il mund e smatgia vinavant sin ils pretschs.

La Chombra da commerzi e federaziun dals patruns dal Grischun na veglia dentant betg sa metter encunter in midament dal provediment d'energia. Els pretendan dentant ina segirezza da provediment, che na saja betg dada cun la strategia d'energia.

