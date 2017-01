Collavuraziun pli stretga tranter Grischun e Glaruna

Il center d'instrucziun da protecziun civila a Cuira duai servir en il futur era a la protecziun civila dal chantun Glaruna. Ina tala decleraziun d'intenziun han suttascrit ils cussegliers guvernativs Christian Rathgeb e per la Glaruna Andrea Bettiga.

Sco chantuns muntagnards han il Grischun e Glaruna basegns sumegliants en il sectur da la protecziun civila. Quai scriva la Chanzlia chantunala. Correspundentamain dettia gia oz blers puncts cuminaivels e sinergias en quai che pertutga l'orientaziun da las organisaziuns da protecziun civila da quests dus chantuns. Per exempel sa basa l'organisaziun actuala dals piuniers da cumbat cunter epidemias en il chantun Glaruna sin il concept grischun e vegn realisada en stretga collavuraziun.

Responsabels vesan grond potenzial

Ils manaders dals uffizis responsabels Adriano Bottoni (Glaruna) e Martin Bühler (Grischun) vesan ina gronda schanza en la cooperaziun da sviluppar vinavant cuminaivlamain las organisaziuns da protecziun civila dals dus chantuns e da rinforzar il Meiersboden a Cuira anc pli fitg sco lieu d'instrucziun. Grazia a la collavuraziun fan tuts dus chantuns quint cun respargns da custs. Per ils Glarunais ch'èn obligads da far servetsch da protecziun civila e ch'èn vegnids instruids fin ussa a Sviz, Cham e Sempach vegn il temp da viadi a sa reducir ed i s'avran dapli pussaivladads da chattar in termin cunvegnent per l'instrucziun.

RR novitads 10:00