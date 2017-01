Gieus olimpics 2026 Comité na: Gieus olimpics èn memia gronds e portan nagut

Oz, 16:43

Prisca Bundi

«Nus n'essan betg tups» – uschia il slogan dal comité encunter ils gius olimpics d'enviern 2026. Ils arguments èn per part ils medems sco gia avant quatter onns, per part datti dentant er novs arguments. Per exempel haja la citad da Turitg ch'era previda sco impurtant partenari gia detg na.