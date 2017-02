Commentari davart il «na» als gieus olimpics 2026

Daventai concrets, smettai da siemiar! Uschia ha il suveran respundì la dumonda da l’economia, da las partidas burgaisas e da la regenza da pudair elavurar ina candidatura per gieus olimpics.

Analisa e conclusiuns cun il schefredactur RTR, Gian Ramming 1:25 min, Telesguard dals 12.2.2017

60% n’han betg gì gust da dir gea ad ina idea pauc madira, ad in concept anc fitg turbel. 60% na sa fidavan betg da las empermischuns d’in svilup economic magnific en in avegnir anc lontan. E blers vegnan oz ad avair vuschà «na» perquai ch’els n’han betg propi chapì pertge ch’il «na» als gieus olimpics dal 2013 na vegn betg piglià serius e na duess oz gia betg pli valair.

L’economia, ils burgais e la regenza stuessan ussa declerar pertge lur recept per la guariziun dal chantun è vegnida valeteda sco toxica e quai malgrà in sustegn massiv da la chasa da medias privata dal chantun. Ed els stuessan era dir, pertge che lur persvasiun da survegnir in «gea» ha gì ina basa uschè debla en la realitad.

Che la popuolaziun è absolut pronta d’investar en projects concrets a favur dal turissem ha ella mussà oz. Nua ch’igl è stà da vuschar davart projects concrets hai dà in cler «gea»: saja quai en la Val Müstair, saja quai a Scuol, saja quai a San Murezzan u saja quai a Claustra.

Ma en tut quests lieus hai era dà in cler na a l’elavuraziun d’ina candidatura per gieus olimpics.

Sco ditg, il facit dad oz: daventer concrets e smetter da siemar.

