Concept A-S: Mintg'onn in event da sport grond

Arosa, Cuira, Flem, Laax, Lai, Tavau e San Murezzan. Il concept A-S prevesa ch'i dat mintg'onn en in da quels lieus ina gronda occurenza da sport.

In campiunadi mundial da skis, il Tour de ski, ina cuppa mundiala da bike u il Laax Open. Tut occurrenzas ch'èn gia stadas en il Grischun. Inventar la roda da nov na vul Urs Marti, il president da Cuira, pia betg. Ad el va quai plitost persuenter da coordinar meglier quellas occurrenzas e procurar persuenter ch'i dat mintg'onn almain in'occurrenza gronda en il Grischun. L'idea fissi er dad avair in comité d'organisaziun general che ha ils mastrins enta maun, dentant sa chapescha er comités specifics ch'enconuschan la destinaziun ed il sport.

L'interess è avant maun

L'idea ha Urs Marti gia gì avant in temp, lura èn dentant ils gieus olimpics vegnids tranteren, uschia ch'el ha mess sia idea en truchet. Uss ch'ils gieus olimpics èn giud maisa èsi il dretg mument da lavurar vinavant vid sia idea. Emprims discurs haja quai gia dà cun ils auters presidents communals, ed l'interess saja en scadin cas avant maun, uschia Urs Marti. Co quai va uss vinavant è anc betg fixà, en scadin cas less el proximamain puspè s'entupar cun ils presidents per coordinar ils proxims pass.

RR actualitad 12:00