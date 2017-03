Criminalitad da cyber daventa adina in pli grond tema

En il chantun Grischun hai danovamain dà damain delicts il 2016. Tut en tut èn vegnids registrads 8’920 cas.

La gronda part dals delicts vegnan vinavant commess en il sectur dal cudesch penal cun 77% ( onn avant 75%), quai resulta da la nova statistica criminala da la polizia.

Cumpareglià cun il 2015 è il dumber però sa reducì per passa 200 cas sin 6870. Il blers delicts èn vinavant vegnids commess en la regiun da Cuira e l’aglomeraziun.

« En il Grischun è la situaziun da la criminalitad relativamain favuraivla. » Gianfranco Albertini

schef da la polizia criminala grischuna

En il Grischun datti tradiziunalmain damain criminalitad cumpareglià cun auters chantuns, ha declerà il schef da la polizia chantunala grischuna Gianfranco Albertini. La raschun per quai fatg sajan tranter auter la situaziun geografia e sociala dal Grischun.

Inculpads èn savens umens sut 30 onns

La gronda part dals inculpads èn umens en la classa da vegliadetgna da tranter 20 e 29 onns. Quels èn numnadamain responsabels per radund 82% dals cas. Per 45% dals delicts èn persunas da l’exteriur responsablas, da mesadad da quels vivan permanentamain en Svizra.

Dals cas en il sectur dal cudesch penal ha la polizia pudì sclerir l'onn passà radund 41%. Tar delicts corporals sco er tar l'integritad sexuala munta la quota a 90%. Tar ils delicts da facultad è la quota da scleriment creschida per 3% e munta ussa 26%.

Criminalitad da cyber crescha

Adina dapli delicts han ozendi da far meds da communicaziun moderns. Sextorition, cugliunaria online, extorsiun via mail, cugliunaria da datas, phishing ed auters tals delicts creschan cuntinuadamain. En l’avegnir vegnan tals delicts registrads separadamain en la statistica. Per cumbatter la criminalitad da cyber vegn la polizia chantunala grischuna ad extender las resursas materialas e persunals en quest sectur.

RR novitads 10:00