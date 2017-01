Cun la USR III perda il Grischun 12,8 milliuns francs

Sulet mintga 20avla interpresas grischuna è pertutgada direct da la refurma da taglia sin interpresas III. Principalmain uschenumnadas holdings che sa participeschan vida autras interpresas internaziunalas ed interpresas internaziunalas cun sulet las correspundenza el Grischun èn pertutgadas.

Al chantun Grischun mancassan 12,8 milliuns francs da la Confederaziun sche la refurma da taglia sin interpresas III vegn approvada, quai ha accentuà Toni Hess da l’administraziun da taglia dal Grischun.

Gulivaziun da finanzas vegn evaluada

Il problem è che la gulivaziun da finanzas vegn evaluada da nov ed il chantun perdess la finala 12,8 milliuns francs.

Dentant cuntegn la refurma era elements sco boxas da patenta e divers privilegis per las interpresas. Las consequenzas definitivas n’èn dentant betg cleras.

Bandunan las interpresas pertutgadas tar in «na» il Grischun

Il mument n’èsi betg cler quantas da las persunas giuridicas che profitassan da la refurma da taglia bandunassan alura era il chantun tar in «na» a la refurma, ha ditg Hess. Ma da far nagut porta malsegirtad per las interpresas, perquai internaziunalmain èn ellas pertutgadas da sancziuns. Tar in «gea» a la refurma stuessan las interpresas pajar normal taglia ed il chantun quinta da sbassar las taglias.

Restar cumpetitivs cun ils ulteriurs chantuns

Sche la refurma vegn approvada alura sto vegnir fatg ina revisiun chantunala da taglia sco en ils ulteriurs chantuns e las taglias vegnan sbassadas per restar cumpetitivs cun ils ulteriurs chantuns. Ils chantuns e las vischnancas avessan damain entradas. Ma tut las interpresas era las pitschnas e las mesaunas che pajan taglia profitassan da la refurma da taglia sin interpresas III ed uschia l’entira economia dal Grischuna, ha accentuà Hess.

RR actualitad 12:00