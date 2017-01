Cuser products ord pel-cunigl – cun buna conscienza

A Cazas ha lieu questa fin d’emna diversas exposiziuns d’animals. Tut en tut vegnan varga 1000 animals exponids, tranter auter era bun 300 cunigls. I vegn era preschentà differents products ch’ins sa crear. Nus avain guardà tge products ch’ins sa crear ord pel-cunigl.

Cuser cun pel-cunigl n'è betg simpel 1:10 min, dals 6.1.2017

Per ina schlingia, ina chapitscha u era per accessoris dovri bler temp, declera Lydia Pedrett, presidenta da la «Fellnähgruppe Calanda». Pliras uras dovra ella per cuser ils products.

L’uniun dumbra actualmain 11 commembers (9 activs, 2 passivs). Ils products ch’els creeschan cun la pel vegnan per gronda part vendids. Spezialmain durant fieras marschia la fatschenta, di Lydia Pedrett.

Sa mintgin cuser pel-cunigl?

Tar pel-cunigl saja fitg impurtant ch’ins na rumpia betg ella. La pel saja fitg sensibla e rumpa spert sch’ins na lavura betg cun quità. Ins sto era savair co tagliar la pel, di Lydia Pedrett. Gliez saja l'A e l'O. Betg tut la pel-cunigl saja numnadamain adattada per crear in product. I dovra pia schon ina tscherta savida per savair cusar pels d’animals. Perquai porscha la «Fellnähgruppe Calanda» era curs per persunas ch'han interess. «La fin finala è il pli impurtant la passiun». Pia, ch’ins fetschia gugent questa chaussa.

Cuser pel-cunigl cun buna conscienza

«Nus savain cuser cun buna conscienza»

Pel vaira d’animals ha in nausch num. Spezialmain pel bunmartgada ch’ins na sa betg da nua ch’ella deriva. Per ils products da pel-cunigl en Svizra, pia era da la «Fellnähgruppe Calanda», pateschan dentant nagins animals. Igl è pel d’animals che ston vegnir mazzads. La pel vegniss pia dismessa. Perquai sappian els far cun buna conscienza lur products, di la presidenta da l’uniun. Els survegnan la pel-cunigl d’allevaturs ch’els enconuschan e san ch’ils cunigls vegnan tegnids bain.