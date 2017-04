Cussegl Grond vul classas d'introducziun

Il Grischun reintroducescha classas d'introducziun per uffants che dovran dapli temp per il pass da la scolina en scola, quai ha il parlament decis cun 113:1 vuschs.

Las classas d’introducziun eran vegnidas abolidas cun l’introducziun dal sistem integrativ che pretenda ch’uffants cun in different svilup vegnan a scola il medem mument sco tut ils auters. Tenor il Cussegl grond reducescha il sistem actual las schanzas dals uffants pertutgads da far ina carriera da scola regulara, cun las classas d’introducziun vegnia quest problem schlià.

Saramentanziun en lingua materna resta

Sper quai ha il Cussegl Grond er decis oz avantmezdi che la saramentaziun da las deputadas e dals deputads grischuns duai er en avegnir vegnir fatga en la lingua materna da la singula persuna. Uschia refusa il cussegl grond ina proposta da passa 40 parlamentaris cun 58 tar 45 vuschs da tegnair en tut ils cas en las trais linguas chantunalas las saramentaziun.

Motiv per questa proposta era stada la situaziun nua che deputads da lingua taliana eran vegnids saramentads en lingua tudestga.

