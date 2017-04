Cussegl grond vul meglra colliaziun da tren sur il Alpsu

La regenza Grischuna duai cumbatter tar la Confederaziun per ina meglra colliaziun da tren durant l’enviern sur l’Alpsu. Quai ha il parlament chantunal decis cun gronda maioritad en la la sessiun da primavaira, che ha cumenzà il glindesdi suenter mezdi.

La colliaziun d'enviern sco necessitad per Surselva e Val Ursera

Ina buna colliaziun d’enviern saja essenziala tant per la Surselva sco era per la Val Ursera da la vart dal chantun Uri. Actual sajan previs 2 milliuns francs per ina meglra protecziun da la colliaziun cunter lavinas. Ulteriurs 40 milliuns duajan vegnir investids en lavurs da mantegniment.

Ils affars da la sessiun da primavaira

En la sessiun che dura dus dis han las deputadas ed ils deputads da lavurar giu 11 incumbensas e 10 interpellaziun ch’èn restadas da l’onn passà. Tranter auter vegnan tractads las serradas planisadas da filialas da posta, il turissem en la Val Mesauc u er la reorganisaziun dal tribunal chantunal.

