Cussegliadra da singles – Influenzar in zic il destin

L’amur è ina chaussa ch’ins na sa e duess betg influenzar. Insatgi ch'emprova dentant da dar intgins impuls a l’amur è Beatrice Bucher, psicologa e cussegliadra da singles. Ella dat en ses biro ad Uster e via conferenza da video tips co chattar il dretg partenari u la dretga partenaria.

L’amur n'è betg ina scienza ed uschia na sa lascha era betg quintar or cun ina furmla tgi che va a prà cun tgi. Era Beatrice Bucher n'enconuscha betg la furmla co chattar il dretg partenari. Tuttina cusseglia ella circa trais giadas per mais clients che lessan sustegn da chattar lur partenari da vita.

Tgi sun jau e tgi less jau?

Per Beatrice Bucher datti en emprima lingia da sclerir duas dumondas en las sesidas. Tge persuna sun jau e tge persuna tschertg jau? Uschia dissegna la psicologa cun il client in profil dal client sez ed era in profil da la persuna ch’el tschertga. Sin quella moda e maniera emprova la cussegliadra da singles da cuntanscher ch’il client va pli conscient a la tschertga d’in ami u d'ina amia.

Plinavant dat Beatrice Bucher ils suandants tips.

Tips da la cussegliadra da singles

restar autentic e sincer cun sasez

esser avert en tut las situaziuns da vita

betg pensar ch’ins stoppia inventar chaussas per far pli interessant l’atgna vita

esser selectiv

