Damain tschains d’aua – privel per vischnancas, ma er per chantun

Oz, 14:20

Ina reducziun da las entradas dals tschains d’aua purtass «consequenzas seriusas» - e quai na be per las vischnancas, ma er per tut il chantun. Quai respunda la regenza sin ina dumonda or da la sessiun d’october dal Cussegl grond.

Bild in Lightbox öffnen. Sursiglir cuntegn supplementar 12 vischnancas pli pertutgadas Tge part han ils tschains d’aua vi da las entradas fiscalas? Farera 634 %

Runtgaglia 414 %

Ziràn-Reschen 409 %

Buseno 333 %

Sufers 285 %

Avras 266 %

Medel (Lucmagn) 253 %

Andeer 213 %

Casti-Vargistagn 190 %

Donat 139 %

Val Stussavgia 128 %

Rossa 126 % Basa: cifras da la gulivaziun da finanzas 2017. Ensemen cun suppleant Leo Engler (Surava) sa fan 57 deputadas e deputads quitads da las consequenzas dad ina reducziun da tschains d’aua per las finanzas da las vischnancas grischunas. En sia resposta parta la regenza quels quitads e renda attent, ch’ina reducziun avess «consequenzas seriusas» per tut il chantun. Perquai è la regenza gia s’engaschada enfin da qua ensemen cun ils sis chantuns da muntogna sco er ils chantuns Argovia e Berna intensivamain cunter ina reducziun dal tschains d'aua maximal. Quel engaschament vegnia ella a persequitar «energicamain» er vinavant. Gulivaziun da finanzas daventassi «pli guliva» En pli punctuescha la regenza en sia resposta, che la reducziun dals fits d’aua midass er la gulivaziun da finanzas en il entir chantun. Ils midaments dals tschains d’aua sajan resguardads en la nova gulivaziun da finanzas. En cas da perditas da tschains d’aua s’augmentassi ultra da quai il volumen da la gulivaziun da las resursas. Tenor la regenza avess quai per consequenza, che la «repartiziun da las grevezzas tranter las vischnancas daventass uschia – sco resultat – bler pli guliva». Chantun na po betg vegnir en agid finanzialmain per las perditas Er sche la regenza s’è fitg conscienta dal privel dad ina reducziun dals tschains d’aua, na vesa ella nagina pussaivladad da sustegnair las vischnancas cun dapli raps. In’adattaziun da la lescha davart il dretg da las auas en quella direcziun, sco quai ch’ils deputads avevan mess en discussiuna en lur dumonda, na fiss «betg supportabla» per las finanzas grischunas. Ultra da quai na correspundessi ella n’era betg als mecanissems da la gulivaziun grischuna da finanzas, argumentescha la regenza. A partir dal 2020 vegni stretg per las finanzas grischunas Il 2020 vegnia a s’effectuar la nova regulaziun dals tschains d’aua sin plaun federal. Sper quella cumenza l’onn 2020 ina nova perioda da gulivaziun da finanzas da 4 onns da la Confederaziun (NGF). Qua stoppia vegnir quintà cun damain contribuziuns per ils chantuns che survegnan daners da la NGF, scriva la regenza. Cun quai che las vischnancas na vegnian betg tangadas da questas perditas, haja il chantun gia da far avunda per vegnir a fin cun quellas midadas. Anzi, concluda la regenza, «il chantun vegn ad esser sfurzà da prender il pli tard per quest termin mesiras da spargn per distgargiar las finanzas chantunalas.» RR novitads 12:00