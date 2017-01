Dapli daners per la cultura – la revisiun dat da discutar

En la cumissiun per furmaziun e cultura ha la revisiun dà bler da discutar. Surtut l’augment dals daners chantunals e las contribuziuns a las scolas da musica han dà da discutar.





Sco quai che la cumissiun per furmaziun e cultura communitgescha sajan tranter auter dispitaivels l'augment dals daners chantunals per la cultura, las contribuziuns a las scolas da musica, la repartiziun da las incumbensas a las vischnancas u a las regiuns, la posiziun da la cumissiun da cultura sin il plaun da la lescha sco er la segirezza sociala per artistas ed artists.

Per gronda part betg schliadas resta la meglieraziun da la situaziun finanziala dals museums e da las instituziuns culturalas regiunalas. Uschia na po era la segirtad da planisaziun betg vegnir schliada.

Il Cussegl grond vegn a tractar la revisiun totala da la lescha per promover la cultura en la sessiun da favrer 2017.

Artistas ed artists han merità il sustegn

Las persunas activas sin il champ cultural hajan merità dapli, quai scriva la partida socialdemocratica grischuna sco reacziun sin la communicaziun da la cumissiun per furmaziun e cultura. Che la cumissiun na saja betg pronta da sustegnair ina reserva da cultura da 24 milliuns francs repartida sin ils proxims otg onns saja trumpant. La PS veglia cumbatter en la sessiun dal favrer per quests 24 milliuns francs, uschia scriva la partida.

