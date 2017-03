Dapli reclamaziuns per la gastronomia grischuna

L'uffizi chantunal per la segirezza da victualias ha stuì reclamar tar passa mintga quarta emprova or d'ina cuschina en la gastronomia grischuna.

L’uffizi chantunal per la segirezza da victualias e per la sanadad d’animals ha controllà il 2016 en tut 306 cuschinas da la gastronomia e prendì 1’100 emprovas tenor las prescripziun da igiena federalas. 302 da questas emprovas na correspundevan betg a las prescripziuns d'igiena, quai è ina quota da 27,5%. En cumparegliaziun cun il 2015 è quai in augment da 2,2%, hai num en il rapport annual.

Las provas èn vegnidas fatgas durant l'entir onn e quai tar products mezfinì sco era products finì. Per cuschina èn per regla vegnidas controllads trais fin sis spaisas. Sch'i ha dà dapli che tar las mesadad reclamaziuns han ins fatg ulteriuras controllas. Uschia hai dà tar 987 emprimas provas anc 113 segundas provas.

Glista da reclamaziuns da las spaisas

pasta (39,2%)

groma (32,4%)

verdura (31,5%)

ris (30,0%)

desserts (17,9%)

salata (13,3%)

buffets d’ensolver (10,6%)

