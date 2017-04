Deposits da sal dal chantun ston vegnir svidads

L'enviern cun pauca naiv n'è betg mo in problem per ils turistichers mabain er per l'uffizi da construcziun bassa dal Grischun. El n'ha numnadamain betg duvrà il sal per las vias uschia ch'ils deposits èn anc adina plains. Quai è in problem – il sal sto numnadamein vegnir duvrà.

Durant in enviern normal dovra il chantun radund 15'000 tonnas sal per las vias. L'enviern passà ha el dentant be duvrà radund 7'000 tonnas. En ses deposits ha l'uffizi da construcziun bassa plaz per radund 9'000 tonnas ed ils deposits vegnan durant l'enviern er adina emplenids suenter per esser preparà per la proxima naiv. Quai è er capità il schaner suenter las pli grondas nevadas ch'i ha dà quest enviern. Suenter n'hai dentant strusch pli dà naiv, uschia ch'il chantun n'ha er betg duvrà sal. Quai munta ch'il chantun ha uss d'anvonz anc bunamain 9'000 tonnas sal.

Sal va en malura

Il problem tar il sal per las vias è ch'el è pli umids che sal per cuschinar. Quai munta er ch'el tatga ensemen tar tocca gronda. Quella tocca po lura donnegiar las maschinas il proxim enviern. Perquai sto il sal tant pli sper davent. Il chantun ha vulì dar enavos il sal al producent, quai na saja dentant betg stà pussaivel. Perquai ha el guardà cun ils pasterners. Quels èn lura sa declerads pronts da surpigliar in tant dal sal restant.

Sal tut spezial

Il sal per vias pon ins bain duvrar per cuschinar ed il pasterner da Glion Hubert Caduff va schizunt anc in pass pli lunsch. El è da l'avis ch'il sal da vias è bun per la potenza dals umens. Perquai ha el creà cun il sal in paun da potenza ch'el venda davent dad ussa en sia pasternaria.

