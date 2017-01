«Digitalisaziun è dapli che be apps e wlan»

Il Grischun stoppia restar digitals per avair puspè success en il turissem – dentant, tge munta quai tenor ils turistichers, esser digitals?

Digitalisaziun para d'esser il rezept per spindrar il turissem dal Grischun. Almain è dapertut la tschantscha da la digitalisaziun ed er grischun vacanzas ha prendì la digitalisaziun sco motto per l'apéro da Bumaun e sco strategia per il futur.

Digitalisaziun munta dentant differentas chaussas. Per il hosp è ina destinaziun lura pir digitala, sch'ella porscha per exempel wlan gratuit en ils hotels ubain ina app per il telefonin che dat ina survista da las cundiziuns sin pista etc.

Betg be wlan ed apps

Tenor Ernst Wyrsch, il president da hotelleriesuisse Grischun tutga tar la digitalisaziun dentant dapli che be apps per il telefonin. Il Grischun avess er basegn da dapli infrastructura, per exempel ina megliera rait. Quai fiss betg be per il turissen, mabain per l'entir chantun d'avantatg, aschunta Wyrsch.

Ed er la politica saja dumandada da pussibilitar quai. La rolla da Grischun vacanzas per applitgar la nova strategia «digitalisaziun» pudess esser, da servir sco «centrala», perquai che per restar ubain daventar pli digitals, stoppian tuts lavurar ensemen, di il nov CEO Martin Vincenz.

