Dossiers electronics da pazients – il Grischun spetga

Ils 15 d'avrigl va en vigur la lescha federala davart dossiers electronics da pazients. Lura cumenza in countdown da trais onns per metter en funcziun talas plattafurmas. Per il Grischun nagin motiv da sa laschar metter sut squitsch.

L'exempel da Genevra che ha introducì sco emprim chantun dossiers electronics da pazients haja mussà che quai na dovri betg bler temp. Otg mais ni in onn bastia da metter en funcziun ina tala. Quai di Arnold Bachmann, directur da l'ospital chantunal dal Grischun e president da la societad eHealth Südost che ha la lezia dad instradar la plattafurma per il Grischun.

Spetgar giu empè decider a la svelta

Il Grischun ha per il mument trais opziuns. L'emprima è da crear in'atgna plattafurma tut tenor ensemen cun il chantun Glaruna ed il Principadi dal Liechtenstein, la segunda da sa participar vi da la plattafurma da Turitg e la terza da spetgar giu.

« Spetgar po esser la meglra via - bler è anc avert. » Arnold Bachmann

President societad eHealth Südost

Bain haja la societad ina offerta per ina plattafurma sin maisa, ina che custi mo la mesadad da la varianta cun Turitg, di Bachmann. Ils pretschs sajan per il mument dentant enorm volatils, uschia ch'i vali probabel la paina da spetgar giu anc in mument.

A la radunanza generala ils 31 da matg 2017 saja previs da trair ina decisiun per ina u l'autra varianta ni per spetgar giu.

Tgi vegn a sa participar a la plattafurma

Per instituziuns staziunaras sco ospitals, psichiatrias, clinicas da rehabilitaziun e chasas da tgira è quai obligatoric da sa participar a la plattafurma. Per medis da chasa, la Spitex ni labors dentant èsi facultativ e facultativ èsi era per ils pazients. Quai in ulteriur motiv per spetgar giu, uschia Arnold Bachmann.

Sonda, ils 15 d'avrigl 2017 va la lescha federala davart dossiers electronics da pazients en vigur. Davent da lura han ils chantuns trais onns temp dad instradar e metter en funcziun las plattafurmas per ils dossiers electronics.