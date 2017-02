Dus Rumantschs als World Skills

Il campiunadi mundial da las professiuns è quest onn ad Abu Dhabi en ils Emirats Arabs. Da la partida èn er Irina Tuor e Riet Bulfoni per lur mastergns, Tuor sco spezialista per la sanadad e Bulfoni sco mecatronist d'autos. Il venderdi han cumenzà las preparativas.

Giuvens talents al campiunadi mundial da professiuns 2:15 min, Telesguard dals 3.2.2017

Sco tar campiunadis da sport datti er tar il campiunadi mundial da las professiuns ina qualificaziun. Mo ils megliers emprendists svizzers han la schanza da sa mesirar cun emprendists d'auters pajais. Tar ils megliers tutgan er Riet Bulfoni da Scuol, mecatronist d'autos, ed Irina Tuor da Breil, spezialista per la sanadad. Els dastgan ir l'october che vegn al campiunadi mundial ad Abu Dhabi.

Blera preparaziun

Tuttina sco en il sport ston era ils participants da quest campiunadi sa preparar e trenar. Per part va quai durant la lavur, per part dentant er en il temp liber. Riet Bulfoni quinta cun radund in mais lavur supplementara, ed er Irina Tuor quinta cun pauc temp liber fin l'october. Lura èn numnadamain ils World Skills, e la dumonda tgi ch'è il meglier mecatronist d'autos u la meglera spezialista per sanadad dal mund? Tgisa, forsa ina Rumantscha ed in Rumantsch.

RR actualitad 17:00