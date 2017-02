Gieus olimpics 2026 Er Scuol dastga sustegnair ils aderents dad Olimpia

Oz, 12:01

CDM / Isabelle Jaeger

Nagin success per in ulteriur recurrent en connex cun la votaziun dad Olimpia ils 12 da favrer: La regenza refusescha ses recurs en il qual ch’el aveva crititgà la vischnanca da Scuol per avair dat 1’000 francs a favur da la campagna da las organisaziuns d’economia grischuna.