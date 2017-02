Esser consequent è l'a e l'o da mussar rumantsch als uffants

La mamma è da lingua rumantscha, il bab da lingua tudestga. La famiglia crescha si en in lieu tudestg. Sch’ins veglia tuttina mussar a l'uffant rumantsch, èsi sco geniturs impurtant dad esser consequent.



La famiglia è a chasa davos maisa. Il bab discurra tudestg culs uffants e la mamma che sa rumantsch? Sch’ils geniturs veglian mussar rumantsch als uffants èsi cler, ch’i sto vegnir discurri rumantsch, di Conradin Klaiss, manader da la furmaziun tar la Lia Rumantscha. Ins stoppia dentant esser consequent. Magari stoppian ins quintar ch’i dettia, per exempel durant gentar, in vair virivari da linguas. Ma per emprender il rumantsch èsi propi fitg impurtant ch’ins na midia betg en il tudestg.

« Il pli impurtant è dad esser consequent cun discurrer rumantsch culs uffants. » Conradin Klaiss

Manadader da furmaziun tar la Lia Rumantscha

Saira d’infurmaziun per geniturs

Per dar tips han la Lia Rumantscha e l’Uniun da scolina Curia organisà la mesemna ina saira per geniturs. Tranter auter è vegni mussà tge avantatgs ch’ils uffants han sch’i creschan si biling (tudestg e rumantsch).

Da la partida èn bun 15 geniturs stads. Ina mamma ch’è maridada cun in um che discurra tudestg, ha raquintà ch’ella saja gia creschida si biling. Culs agens uffants discurria ella adina rumantsch, davos maisa u era avant ch'ir a letg. Ils uffants chapeschian tut, era sch’i dettian savens resposta per tudestg.

