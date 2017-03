Far fotograms - ina lavur che colliescha

Actualmain ha lieu en il salun da coiffeur Ginger a Turitg in’exposiziun da fotograms. Fotograms èn maletgs dad objects ch’èn vegnids sviluppads cun ina tecnica analoga e veglia en in labor da svilup fotografic.

Far fotograms - ina lavur che collia 3:44 min, Telesguard dals 30.3.2017

Trais dunnas èn sa messas ensemen per illustrar in cudesch cun texts litterars en rumantsch grischun. Entaifer quest project han ellas sviluppà en in labor fotografic rodund 600 fotograms.

Ina tecnica antiquada

Per lur lavur han ellas tschernì differents objects adattads ed illuminà ils objects sin palpiri fotografic. Lura han ellas mintgamai bagnà il palpiri en in bogn da svilup, nua ch’il maletg e cumparids suenter in pèr secundas. Per lavurar cun la tecnica analoga veglia dovra quai lavur dad organisar ed installar in labor da fotografia. Era perquai na vegn la tecnica betg pli duvrada savens. Mintga fotogram e unic e na sa betg vegnir copiads.

Ina collecziun enorma

Èn la fasa da svilup intensiva en var 600 fotograms naschids. Ina pitschna part da quels èn vegnids duvrads per illustrar il cudesch cun text en rumantsch grischun «mintgadi». In'autra part è exponida en in salun da coiffeur a Turitg. La gronda part vegn però dustada giud maisa e sa tschenta en ina scatla. Tut tenor incumbensa prendess il trio dentant gugent puspè enta maun quella scatla.