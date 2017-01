Gieus olimpics 2026: Quella giada din ils Verdliberals gea

Oz, 5:51

Gierina Gabriel

Ils Verdliberals dal Grischun han decidì las parolas per las votaziuns dals 12 da favrer. Per il credit da candidatura per ils gieus olimpics e paralimpics 2026 han els decis in gea. Era ils trais projects da votaziun sin plaun federal han els approvà.