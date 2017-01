Davart quants milliuns han Grischunas e Grischuns da votar ils 12 da favrer? Discutà vegn sur da differentas summas. Ma tge vala uss?

8, 9 u 25 milliuns - fitg differentas summas. Ma udì han ins tuttas trais cifras durant las ultimas emnas. Ma la cifra che vala è 25 milliuns. Uschia han Grischunas e Grischuns da votar davart in credit da 25 milliuns francs.

DENTANT, pajar sto il chantun Grischun «be» nov milliuns. Ins ha numnadamain repartì ils custs. Otg milliuns surpiglia la Confederaziun, otg milliuns Swiss Olympic ed otg milliuns il chantun Grischun. In ulteriur milliun surpiglia il chantun per ulteriurs scleriments, per exempel giuridics.

Ma pertge votain nus davart 25 milliuns?

Sco Claudio Riesen, il chanzlist chantunal declera na dat quai anc nagins contracts cun la Confederaziun e cun Swiss Olympic. Perquai sto il Grischun votar davart tut ils 25 milliuns. La Confederaziun e Swiss Olympic han dentant garantì ils daners e quels vegnian era segiramain, sulet ils contracts na saja anc betg fixads. Quai stoppia simplamain esser ina chaussa schubra e quai saja uschia garantì, ha accentuà Riesen.

