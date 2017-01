Gieus olimpics: Il dossier per la candidatura è public

Las mirveglias èn stadas grondas: Co vesa il concept dal Grischun per la candidatura per gieus olimpics 2026 or? Uss ha la regenza dà la resposta. Ella fa public il dossier ch'ella ha gì inoltrà mez december a Swiss Olympic - e quel na plascha betg a tuts.

Enfin uss n'aveva il chantun betg publitgà il dossier per la candidatura dals gieus olimpics 2026. Quest dossier ch'el aveva inoltrà mez december a Swiss Olympic. Cunzunt or da motivs da concurrenza, pia «per evitar che in'auter candidat po forsa copiar ina u l'autra idea da noss dossier», di cusseglier guvernativ Jon Domenic Parolini. E lura sajan stadas las festas e pir uss l'emprima sesida da l'onn da la regenza. Perquai èsi anc ina giada ì bunamain in mais, enfin ch'il dossier ha chattà la via en la publicitad. Il dossier na cumpeglia betg bler da nov, ha aschuntà Parolini. In sguard sur l'index mussa dentant schon ina u l'autra nova.

Rapperswil sco alternativa

In nov punct or dal dossier è la 'varianta cluster Obersee'. Sco Parolini di fiss quai ina pussaivladad da collavurar cun Rapperswil, sche la citad da Turitg na vuless la fin finala betg. Turitg vul spetgar sin la decisiun dal pievel grischun avant che da insumma s'occupar en detagl cun la dumonda. Tut dependa pia da la decisiun dal pievel dals 12 da fevrer, cura che Grischunas e Grischuns decidan sur d’in credit da candidatura da 25 milliuns francs, e cunquai era sch’il chantun duai insumma candidar per gieus olimpics.

Cuntents ch’il dossier è publitgà, dentant...

La partida socialdemocratica grischuna beneventa la publicaziun dal dossier. Uschia as haja finalmain la transparenza pretendida. Dentant il cuntegn dal dossier na persvada betg la PS. Tut ils puncts centrals sajan anc averts, per exempel partenaris concrets ubain in preventiv vardaivel. Ins na sappia betg quant char che quels gieus pudessan esser e tgi che surpigliass in deficit. E sco ils gieus d'enviern d'enfin uss hajan mussà, saja quai fitg probabel che quai dettia in deficit. La PS tema, ch'ils pajataglia stuessan purtar quel.

