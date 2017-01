Gieus olimpics: «La Bassa»

Gieus olimpics en il Grischun senza agid da la Bassa na funcziuna betg. Las concurrenzas da siglir cun skis fissan per exempel ad Engelberg. Sco partenari principal dal Grischun è Turitg u era Rapperswil en discussiun.

Lai / Arosa San Murezzan Tavau Cuira Flem / Laax GIEUS OLIMPICS 2026 ILS LIEUS DALS GIEUS Turitg Kloten Nossadunnaun Engelberg

Schanza ad Engelberg – pronta per gieus olimpics ?

Il Grischun na dispona betg dad ina schanza da siglir. Il concept general prevesa perquai da far questas concurrenzas ad Engelberg (schanza gronda) ed a Nossadunnaun (schanza pitschna). Ad Engelberg fissan ins gia pronts per gieus olimpics, sco quai che Frédéric Füssenich, directur da turissem e vicepresident dal comité d’organisaziun dal siglir cun skis, declera. Dacurt hajan ins renovà la schanza per trais milliuns. Sulettamain per la cumbinaziun nordica stuessan ins far tschertas adattaziuns. In'autra infrastructura che n' exista betg en il Grischun è quella dal patinadi da sveltezza.

Rapperswil – l’alternativa tar Turitg

Tar in dals dus concepts ch’èn vegnids preschentads fiss la regiun Obersee cun la citad Rapperswil-Jona partenari principal dal Grischun. Sco quai che Martin Stöckling, president da la citad di, fissan els in’alternativa tar Turitg. Ils abitants da Rapperswil-Jona sajan vers fans da sport. Ils davos onns hajan els adina puspè ditg gea a projects da sport. Uschia saja er il stadion da hockey en il possess da la citad.

Metter a disposiziun il stadion per ils gieus olimpics il 2026 fiss l’idea. Il concept prevesa dentant nagins gieus da hockey a Rapperswil. El cas che la populaziun Grischuna di gea il favrer, vegni en mintga cas tschertgà il discurs cun ils responsabels, declera Martin Stöckling.

Avant che far memia bleras ponderaziuns, saja uss dentant propi da guardar tge che la populaziun grischuna voteschia ils 12 da favrer. Suenter possian ins discutar vinavant.