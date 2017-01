Gieus olimpics 2026 Gieus olimpics – Lai/Arosa

Actualisà Oz, 6:52

Gian Carlo Candinas / Gierina Gabriel

Durant ils gieus olimpics fiss Lantsch il Mecca dal biatlon. En l'arena moderna è tenor concept planisà da manar atras las diversas cursas dal biatlon. Ma è l’arena adattada per gieus olimpics? E co vesi ora cun il transport si Lai u Arosa? Èn las capacitads avunda grondas per gieus olimpics?