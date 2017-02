Grazia al jackpot dapli daners per la cultura

Exponents da la cultura dal Grischun vulan dapli daners. En la sessiun dal favrer vegn quai er ad esser in tema principal cura che la lescha per la promoziun da la cultura vegn revidida totalmain. Dapli daners datti en mintga cas, numnadamain dal fondo da la lottaria naziunala.

Willy Mesmer, il plidader da medias da Swisslos quinta cun in onn da record. Perquai che gia il jackpot dal december 2016 è stà in record: Pir la 49avla giada ha insatgi gì las dretgas cifras. E pli bler ch'è en il jackpot, pli bler persunas che dattan lotto e dapli che va en il fondo da la lottaria naziunala dals chantuns.

Swisslos metta numnadamain radund 350 milliuns francs mintgamain en il fondo per ils chantuns. Il Grischun ha survegnì ils ultims onns tranter 10 e 12 milliuns francs. Per il 2016 quinta Mesmer dentant cun varga 12 milliuns per il Grischun, uschia ch'era la cultura Grischuna che retschaiva in terz da quels daners vegnia a profitar. Dal reminent, ils daners da la lottaria naziunala muntan varga la mesadad da tut ils daners per la promoziun da la cultura en il Grischun.

RR actualitad 07:00