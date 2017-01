Grischun dovra dapli inschigners tecnics

Tenor in studi dal Forum economic dal Grischun dovran interpresas Grischunas dapli inschigners tecnics. La Scola auta da tecnica ed economia (HTW) a Cuira duai ord quai motiv extender la purschida e promover la scolaziun d'inschigners.

Cun 6'000 emploiads ed ina quota da 10% da la lavur agiuntada dil Grischun saja la branscha d’industria, perscrutaziun medicinala e tecnologia d’infurmaziun e communicaziun impurtanta per il Grischun. Ultra da quai haja ella anc potenzial, di Peder Plaz, il manader dil Forum economic dal Grischun.

Problem: carmalar inschigners

Cunquai ch’il Grischun na possia betg porscher avunda studis tecnics manchian circa 100 enfin 140 inschigners sin il martgà da lavur. La schliaziun è tenor il Forum economic dal Grischun d'extender la purschida, per exempel a la HTW a Cuira. Cun introducir studis per inschigners da maschinas e d’electrotecnica pudess il Grischun per l’ina tegnair el chantun ils students indigens. Per l’autra carmalass la purschida nova students ordaifer dal Grischun e schizunt ordaifer da la Svizra. Oz porscha la HTW principalmain studis economics.

Avantatg: attractivitad

Il Grischun saja fitg attractivs per students che sajan gugent en la natira e che fetschian gugent sport, di Peder Plaz. Quai saja ina schanza. Vinavant duess quai dar in program d'abitar favuraivel per students d’ordvart per exempel sin in campus nov.

Ristga: Visar collavuraziun cun autras scolas

La HTW collavurescha cun autras scolas autas a Son Gagl, Rapperswil e Buchs. Ils studis tecnics numnads èn principalmain a Rapperswil. Sche Cuira introducis ils medems studis stuess ella pli probabel visar la collavuraziun pervia da la situaziun da concurrenza.

HTW è d'accord

Martin Studer, il prorectur da la HTW, è d'accord cun las propostas dal Forum d'economia. La HTW persequiteschia la strategia da schlargiar la purschida da studis tecnics. Vinavant saja la scola pronta per l'independenza da las autras scolas autas da la Svizra Orientala, sco Studer di.

