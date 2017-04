Grischun dumbra dapli pernottaziuns

Oz, 10:28, actualisà a las 10:44

cdm/ Hugo Schär

Il favrer ha la hotellaria grischuna nudà 734'413 pernottaziuns. Quai èn 1,2% dapli ch'il favrer 2016. Tenor las cifras da l'Uffizi per economia e turissem dal Grischun han per exempel las destinaziuns Valposchiavo (+24.2%), Cuira (+12.6%), Lai (+10,2%), Engiadina San Murezzan (+6.7%) nudà plus.