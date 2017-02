Grischun, nua èn tias mussadras da scolina?

Questa stad na datti nagina persuna rumantscha che survegn il diplom da mussadra u mussader e l'atun passà n'ha nagina persuna rumantscha cumenzà il studi. Quai pudess bainbaud chaschunar problems.

Sursiglir cuntegn supplementar Dus studis da basa La SAPGR porscha dus studis da basa: Mussadra/mussader da scolina e magistra/magister da scola primara Durada: 6 semesters / 3 onns studi cumplain Studentas e students da lingua rumantscha frequentan ina scolaziun bilingua rumantsch-tudestg che qualifitgescha per l'instrucziun tant en scolinas e scolas da lingua rumantscha sco da lingua tudestga.

La Scola auta da pedagogia va perquai en l'offensiva e renda attent sin il studi per tut tenor scuvrir ina professiun da siemi. Ils motivs daco ch'i dat adina pli paucas persunas che vulan cumenzar cun il studi da mussadra/mussader na sajan betg enconuschents, di Gian Peder Gregori, docent a la Scola auta da pedagogia dal Grischun (SAPGR). Raschuns pussaivlas pudessen esser la paja (dapi onns cumbattan las mussadras per meglras pajas), la plazza (i dat strusch plazzas da 100% per mussadras) u forsa er ch'ins na cumenza betg il studi perquai ch'i dovra ozendi pli paucas mussadras.

« La lavur dal rumantsch en la scolina rumantscha ha ina impurtanza fundamentala en nossa structura eterogena linguistica per preparar ils uffants per la scola rumantscha. » Gian Peder Gregori

docent a la Scola auta da pedagogia

Quai saja però in flaivel motiv, di Gregori. Er sch'i drova pli paucas mussadras pervi da la demografia u pervi da fusiuns da scola, sche dovria tuttina er en l'avegnir las mussadras. Dal reminent na saja la mancanza da studentas betg in problem mo dals Rumantschs.

Betg mo in problem dal Grischun rumantsch

Ch'i dat paucas studentas e paucs students per la furmaziun d’instrucziun per la scolina na saja betg mo il cas tar la partiziun rumantscha. Er dal Grischun tudestg na dettia strusch annunzias per la scolaziun da mussadra, uschia di Gregori.

Facturs sco paja, la procentuala da plazza u la demografia sajan facturs che la SAPGR na possia betg influenzar, di Gregori. Els possian dentant far attent sin il studi e sin la professiun da mussadra u mussader da scoletta. Ina pussaivladad per far attent sin il studi è il di da las portas avertas ils 22 da favrer 2017.

