Ideas per spendrar ils tschains d'aua

Tge valita ha l'aur blau? Cun la lescha federala che scada mettan las ovras electricas en discussiun ils tschains d'aua. Con duessi esser en l'avegnir? Ton sco uss, ina terza damain, perfin la mesadad pli pauc?

Sur dal cuntegn da la proposta che la confederaziun trametta en consultazuin il matg sa lascha be specular. Probabel vegnan ils tschains d'aua spartids en duas parts. Ina part fixa, vul dir ina contribuziun lianta ed ina part variabla che sa drizza tenor il martgà. Ma quant auta duai quella part fixa esser? 110 francs per kilowatt sco quai è oz il cas? Per quai cumbatta la cuminanza d'interess da las vischnancas concessiunaras. U vegnan ils tschains reducids per 30% per 50%?

Entant fa era la cumissiun d'energia dal cussegl naziunal patratgs. Commembra è era Silva Semadeni. Mantegnair il nivel actual dal tschains d'aua stoppi esser la finamira, di la cussegliera naziunala ed ella tradescha trais ideas che vegnan discutadas ed evaluadas. Ma i fa prescha. Sin il cumenzament dal 2020 dovri la nova reglamentaziun.

