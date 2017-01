«Igl è in cumbat ruassaivel»

Bun 50 delegadas e delegads da la Partida liberaldemocratica èn s'exprimids davart las proximas votaziuns. In cler gea datti da la PLD per ina candidatura grischuna per gieus olimpics 2026. Tuttina è baininqual delegà da l'avis ch'i saja in cumbat ruassaivel – 19 dis avant la votaziun.

Il sustegn da la PLD per in gea ils 12 da favrer 2017 è stà ina formalitad: Cun applaus han delegadas e delegads da la PLD ditg gea al credit da 25 milliuns francs per ina candidatura grischuna per ils gieus olimpics 2026.

Cumbat pli ruassaivel

Malgrà tut l'engaschi resenta il president liberal Bruno Claus il cumbat da votaziun actualmain plitost sco ruassaivel. L'onn 2013 haja il tema gieus olimpics dà da discurrer dapli, ha el constatà sin dumonda. Sche quai saja in segn per in gea u in na ils 12 da favrer saja fitg difficil da dir.

«Cumbatter manzegnas en la votaziun olimpica»

Sut quest titel ha l'editur da la Somedia Hanspeter Lebrument referì a la radunanza da delegads da la PLD glindesdi saira. Darar haja el legì tantas chaussas incumpetentas e faussas sco ussa – avant la votaziun olimpica. El ha defendì ils custs, ha protegì il Comité olimpic internaziunal IOC ed er accentuà ils avantatgs da gieus olimpics.

La Somedia sustegnia gieus olimpics en il Grischun - era finanzialmain. Tge summa che quai è per la campagna n'ha Hanspeter Lebrument betg pudì dir sin dumonda dad RTR. Per il campiunadi da skis a San Murezzan sajan quai però 248'000 francs.

Gea, gea, gea a votaziuns federalas

A las trais votaziuns federalas dals 12 da favrer di la PLD grischuna gea. Unanimamain han deputadas e deputads ditg gea al fonds per las vias naziunalas ed a la refurma da taglia sin interpresas III. In stretg gea hai dà per la natiralisaziun facilitada cun 25 cunter 22 vuschs.

