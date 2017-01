Il concept da basa è public

La regenza grischuna ha oz publitgà il dossier d'annunzia ed il concept da basa per la candidatura dals gieus olimpics 2026. Uschia ha ella definitivamain lantschà il cumbat da votaziun per la votaziun chantunala planisada ils 12 da favrer da quest onn.

Enfin uss n'aveva il Chantun betg publitgà il dossier per la candidatura dals gieus olimpics 2026.

A vuschar vegn la populaziun ils 12 da favrer sur d’in credit da candidatura da 25 milliuns francs ma era sch’il chantun duai insumma candidar per gieus olimpics.

Swiss Olympic vegn alura sch’il suveran grischun sustegn la candidatura a decider il mars 2017 tge candidatura svizra che vegn sustegnida. La surdada da l’organisaziun tras il comité internaziunal olimpic vegn alura ad esser il 2019.

La PS reagescha - i mancan infurmaziuns

La partida socialdemocratica grischuna beneventa ch’il squitsch sin il chantun ha giu success, e che la regenza ha preschentà il concept da candidatura per ils gieus olimpics 2026. Tuttina sajan anc tut ils puncts centrals averts. Uschia na dettia quai nagin partenari concret che veglia collavurar cun il Grischun, scriva la PS. Era manchia en il concept in budget concret, uschia sajan per exempel ils custs da segirtad betg cumpigliads.

