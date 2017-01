Il cumbat olimpic

Sion 2026 ni Grischun 2026? Ils 12 da favrer sa decida per il Grischun sche la candidatura per gieus olimpics cuntinuescha u era betg.

Cun in gea spetga il cumbat cunter Sion che vul medemamain candidar e che spera fitg da survegnir da Swiss Olimpic glisch verda per ina candidatura svizra. Nua èn las parallelas e nua las differenzas da questas dus candidaturas? E èn las candidaturas per gieus olimpics d'enviern sa sviluppads ils ultims onns.

