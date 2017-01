Il HCD è en il Spengler-Blues

Il HCD ha giugà questa saira il 5avel gieu entaifer sis dis. In’ulteriura giada na basta l’energia suenter la Cuppa Spengler dentant betg per gudagnar. Tavau perda cunter Ambri cun 2:4.

Quatter gieus ha il HCD giugà durant la Cuppa Spengler. Ussa paucs dis pli tard gioga il HCD gia puspè en la Liga Naziunala A. Glindesdi saira na han las energias dentant betg pli tanschì per pudair gudagnar cunter Ambri.

Uschia perda il HCD gia sco uschia savens l’emprima partida suenter la Cuppa Spengler. Quest onn è quai spezialmain dischagreabel per la squadra grischuna perquai ch'els cumbattan anc adina per ina plazza en ils playoffs. Ussa po dentant in stretg concurrent per ina plazza en ils playoffs s’allegrar da trais puncts.

Ambri-Piotta : Tavau 4:2 ( 1:1 2:1 1:0 )

8' 0:1 Tino Kessler (Kousal)

Tino Kessler (Kousal) 13' 1:1 Cory Emmerton (Guggisberg, Hall)

Cory Emmerton (Guggisberg, Hall) 28' 1:2 Robert Kousal

Robert Kousal 32' 2:2 Janne Pesonen(O. Kamber, Guggisberg)

Janne Pesonen(O. Kamber, Guggisberg) 39' 3:2 Adam Hall (Mäenpää, Pesonen)

Adam Hall (Mäenpää, Pesonen) 43' 4:2 Janne Pesonen (Zgraggen)

Gieus NLA dals 02-01-17 Berna - ZSC Lions

1:2 s. penalti ( 0:1 0:0 1:0 )

Losanna - SCL Tigers

3:2 ( 2:0 0:2 1:0 )

Zug - Genevra

3:2 s. prolungaziun ( 1:1 1:1 0:0 )

Ambri-Piotta - Tavau

4:2 ( 1:1 2:1 1:0 )

Friburg - Kloten

4:2 ( 1:0 3:2 0:0 )

Lugano - Bienna

3:2 ( 1:1 0:1 2:0 )



Classament Liga Naziunala A (02-01-2017) 1.

Berna

75 2. ZSC Lions

74 3. Zug 71 4. Losanna 60 5. Bienna 50 6. Lugano 48 7. Genevra 44 8.

Tavau 44 9. Kloten 42 10. SCL Tigers

39 11. Ambri-Piotta 38

12. Friburg 36

RR actualitad 23:00