Il leader en visita a Tavau

Il sguard sin la tabella mussa claramain tgi che è il favurit questa saira. Berna è pel mument leader cun 77 puncts. Tavau è cun plazza set be gista sur il stritg ed ha pir pudì rimnar 48 puncts. Il gieu cumenza las 19:45.

Gieu impurtant per omaduas squadras

Tavau è anc adina el stretg cumbat per insumma as pudair qualifitgar per ils playoffs. Els en sin plazza set e mo gista 2 puncts sur il stritg. Trais puncts cunter Berna fissan pia zunt impurtants. Dentant era Berna vegn ad esser motivà da cumbatter lur posiziun da leader. Ils ZSC Lions han numnadamain era gia 77 puncts. Els han dentant gia giugà duas partidas dapli. Il terz pudess dentant gia questa saira surprender la posiziun da leader. Zug (3.) gioga questa saira cunter ils ZSC Lions (2.) ed han malgrà ina partida pli pauc che Berna gia 75 puncts. Sche Berna perda questa saira cunter Tavau e Zug gudogna cunter ils ZSC Lions lura fiss Zug il nov leader.