Il rempar da lavinas a Selva vegn renovà

En la Val Tujetsch po vegnir renovà il rempar da lavinas sur la fracziun da Selva. La regenza grischuna ha approvà il project e garantì ina contribuziun chantunala da 1,5 milliuns francs.

La regenza ha approvà il project «Renovaziun dal rempar da lavinas Scharinas» e garantì per quest intent ina contribuziun chantunala da var 1,5 milliuns francs. Per incumbensa da la vischnanca da Tujetsch ha l'uffizi da guaud e privels da la natira elavurà in project per reducir il privel da lavinas en il territori Scharinas sur la fracziun Selva.

Rempar dals onns 1950

En quest territori da privel è vegnì construì in rempar da lavinas gia mez dals onns 1950 che duai proteger ultra da la Viafier Matterhorn-Gottard er la via chantunala e la fracziun Selva. Gia dapi in temp era vegnì constatà donns vi dal rempar da betun existent.

Bunamain 800 meters

Per che las vias da traffic ed il territori d'abitadi restian protegids er vinavant cunter lavinas, vegn la zona da privel segirada cun totalmain 360 m rempars d'atschal e 404 m rastels da naiv or da lain.

