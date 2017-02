Ils santeris grischuns svaneschan plaunsieu

A Cuira laschan 85% cremar e mo 15% sepulir. Ed era en il rest dal chantun n’èn las cifras betg bler pli bassas. Laschar cremar è «in».

Dapi 95 onns datti gia il crematori Totengut a Cuira, e quel vegn duvrà pli e pli savens. Ralf Eggenberger da l’uniun da cremaziun da Cuira declera che blers na veglian betg vegnir magliads da verms. Vitiers vegn ch’ina cremaziun na custa betg tant sco ina sepultura.

Era en ils vitgs vegn cremà pli e pli savens

A Mustér han 72% laschà cremar l’onn 2016, a Scuol 90% ed en Surses schizunt 92%. Il pli savens vegn cremà en il crematori Totengut a Cuira. L’onn passà hai dà là radund 1’700 cremaziuns da persunas da l’entir chantun Grischun, dal chantun Son Gagl, da la Vallada dal Rain e dal Principadi da Liechtenstein. A Tavau datti radund 200 cremaziuns ad onn: da persunas da la regiun, da l’Engiadina e da la Val Müstair.

Laschar ir audio «Mezdi. Cremaziuns – Evaluaziun per crematori en Surselva». Avrir audio «Mezdi. Cremaziuns – Evaluaziun per crematori en Surselva» en player extern. Audio 1 Mezdi. Cremaziuns – Evaluaziun per crematori en Surselva 1:41 min da Actualitad dals 02.02.2017

2 Mezdi: Cremaziuns – las cifras 2:51 min da Actualitad dals 02.02.2017

3 Mezdi: Cremaziuns – visita en il crematori da Cuira 4:23 min da Actualitad dals 02.02.2017

Entschatta modesta

L’entschatta dal crematori a Cuira vegnivan cremads in pèr tozzels ad onn. L’onn 1965 ha il concil vatican lubì als catolics da laschar cremar, ozendi vegnan passa 1’700 persunas cremadas ad onn. La tschendra vegn salvada en in'urna u rasada insanua en in lieu che fa endament il defunct. En pli datti er la pussaivladad da transfurmar la tschendra en in diamant.

Ina visita en il crematori

Urs Tischhauser, manader da l’uffizi da sepultura, è losch dal crematori. Dentant haja il trend da laschar cremar per consequenza ch’ils santeris svaneschian, e quai deplorescha el. Ralph Hotz, manader dal crematori declera ch’ins na stoppia betg avair tema da vegnir cremà viv. La lescha perscrivia da spetgar 48 uras, uschia na saja quai betg pussaivel. Suenter la cremaziun, che dura 3-4 uras, restia mo pli metal dal vaschè, parts artifizialas dal corp e tschendra da l’ossa.

Nagin crematori en Surselva

Da curt ha era la Regiun Surselva gì da tractar il tema crematoris. Ina persuna privata aveva dumandà la suprastanza, sch’i saja forsa pussibel da bajegiar in crematori en Surselva, per na betg stuair ir cun las baras a Cuera per laschar cremar.

Sin quai ha il maina fatschenta da la Regiun Surselva Duri Blumenthal dumandà las vischnancas d’inditgar il dumber da mortoris e conts da quellas baras che vegnian cremadas. Ils davos onns saja quai stà en media ca. 210 mortoris ad onn e da quels vegnian ca. 150 cremads. Quai dumber è tenor Duri Blumenthal dentant memia pitschen per giustifitgar investiziuns da plirs milliuns francs per in nov crematori. Las baras or da la Surselva vegnan pia era egl avegnir a vegnir cremadas a Cuera el crematori Totengut.

