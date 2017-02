«In cumpromiss tranter extincziun e protecziun totala»

È ina convivenza cun luf ed urs insumma pussaivel? Quai era la dumonda centrala tar ina discussiun, che l’uniun dals pasters dal Grischun ha organisà. Tranter ils participants sa chattavan era Stefan Engler, Silva Semadeni e Georg Brosi. Surtut il luf era en il focus da la discussiun.

Passa 200 persunas èn vegnidas ensemen per discuttar davart la convivenza cun luf, urs e luf-tscherver. Ils organisaturs, l'uniun dals pasters Grischun, n'ha betg fatg quint cun tanta glieud. Suenter in curt bainvegni cun musica da tiba hai lura cumanzà cun la discussiun.

Visitas dal Vallais

Il pur Georges Schnydrig dal Vallais ha cumenzà cun in curt referat. Il manader da l'uniun «Svizra senza animals da rapina gronds» ha declerà la situaziun tar el a chasa. Protecziun da scossas saja tar el fitg pretensius. Montar las saivs, tschertgar las nursas ed uschia vinavant. In grond sforz, surtut per pitschnas paurarias. Vinavant n'èsi betg pussibel da proteger rodund 60% da las alps. Perquai na vesa el nagina autra via, che da vegnir liber dal luf.

Sursiglir cuntegn supplementar Da la partida eran... ... il cusseglier dals chantuns Stefan Engler, cussegliera naziunala Silva Semadeni, il manader da l'uffizi da chatscha Georg Brosi, il president da l'uniun purila dal Grischun Thomas Roffler, l'anteriur directur dal WWF Peter Lüthi. Enavant era il paur Markus Gadient, il paster Köbi Roth sco er Rico Caocagnini ed Otto Denoth da l'uniun lr-grt.

La fossa vegn pli profunda

Suenter il referat ha mintga partizipant preschentà curt ses punct da vista. Lura ha cumenzà la discussiun. Il tema era puspè la protecziun da las scossas, ma era quant donn ch'il luf po far, per ch'el vegnia finalmain schluppettà.

Novs arguments n'han ins betg udì. Ils ins èn per in cumpromiss tranter protecziun e regulaziun dal luf. Pels auters na datti betg in cumpromiss: il luf sto davent. Tranter els vegneva il tun pli e pli rigurus. Suenter radund 40 minutas ha il manader da la discussiun, Peter Küchler serrà il podi. Ina soluziun n'han ins betg chattada.

