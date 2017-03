«In radi d’argient al firmament»

Chattar insatgi che n’è betg cuntent che la procura publica dal Grischun investighescha ussa en chaussa da la vendita dal hotel Therme, gliez è grev. Tant il cumprader Remo Stoffel sco era Peter Schmid da la gruppa d’avdants che cumbattan la vendita, beneventan la decisiun da la regenza grischuna.

Peter Schmid da la gruppa d’avdants da Val S. Pieder che cumbattan la vendita dal hotel Therme è stà commuventà cura ch’el ha udì che la regenza grischuna fetschia ina denunzia penala cunter nunenconuschent. «Dapi 5 onns empruvain nus da purtar scleriment en l’entira chaussa, ed ussa è propi ina strivla d’argient al firmament cun quella denunzia penala», concluda el. Uschia na vegnia per ina giada a restar naginas accusaziuns. E forsa, cura che tut saja sclerì, sappian ins lura era cumenzar da nov e puspè vegnir perina a Val S. Pieder. «Impurtant a me è cunzunt ch’il chantun ha fatg ina denunzia penala cunter nunenconuschent», manegia Peter Schmid. Pertge i giaja insumma betg per suspectar persunas.

« Impurtant è ch’il vitg vegn sisur tge ch’è capità, uschiglio vegn l’istorgia adina puspè a tschiffar nus. » Peter Schmid

pledader gruppa «Burgais preoccupads»

Levgià è er il president communal actual da Val Son Pieder, Stefan Schmid. Il rapport da l'autoritad da surveglianza dal chantun confermia numnadamain ch'els da la suprastanza da Val hajan lavurà correct ils ultims 4-5 onns. Che la procura publica dal grischun investigheschia ussa era anc en chaussa, sustegna era el. Stefan Schmid na vul dentant betg dir dapli en chaussa, cunquai ch’el n’era da betg en uffizi, cura ch'il hotel Therme è vegnì vendì il 2012 a Remo Stoffel per 7.7 milliuns francs.

Stoffel ha nagut da zuppar

Lura president era Margrith Walker. E lezza na vul betg prender posiziun en detagl. Ella di mo ton: «jau chat bun sche tut vegn sclerì». Sumegliant tuna quai tar Remo Stoffel. El na piglia betg sez posiziun, lascha dentant drizzar ora da ses pledader, ch'el beneventia ch'i dettia ussa ina procedura penala e che l’entir cas vegnia uschia anc ina giada sclerì giuridicamain. El n’haja numnadamain nagut da zuppar.

Er Stephan Schmid resta calm

Medem tuna quai da Stephan Schmid, l'anteriur president dal cussegl d'administraziun dal Hotel Therme ch'era en uffizi durant la vendita. Che la procura publica investigheschia ussa en chaussa, na veglia el betg commentar en detagl. Dentant el vegnia en mintga cas a restar calm durant l'entira procedura.

