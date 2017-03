In viva sin las maschinas dal tegnairchasa

Oz è il di internaziunal dal tegnairchasa. In grond agid èn maschinas sco tschitschapulvra, maschina da lavar ed il furn. Tge svilup han las maschinas fatg? E tgenina è la maschina la pli necessaria?

Entschatta dal 20avel tschientaner han spierts innovativs entschavì ad inventar maschinas per il tegnairchasa, perquai ch’i na deva betg pli servients. Spargnar temp, forza e daners era il motto.

Products da prestige daventan products da massa

Plattas electricas datti dapi l’onn 1945. Tschitschapulvras ch’ins po pajar datti pir dapi l’onn 1950, frestgeras dapi l’onn 1965. Era maschinas da lavar vaschella e furns èn da quai temp. Ina da las pli impurtantas invenziuns è dentant la maschina da lavar resti. Quella pon ins cumprar per in pretsch raschunaivel dapi ils onns 50, uschia na ston ins betg pli lavar il resti en il flum. Tumblers datti dapi ils onns 80. Il fier cun vapur è vegnì inventà enturn ils onns 60.

Tge maschina dal tegnairchasa è l’impurtanta?

Ina maschina da lavar vaschella, in tumbler u in steamer èn magari apparats da luxus che na betg tuts han. Tge è dentant l’apparat il pli impurtant, dal qual ins na less betg desister? La maschina da lavar resti, dian las dunnas a l’ur d’ina radunanza. Ils umens manegian il tschitschapulvra u schizunt l’ipad.

Nagin basegn da novas invenziuns

Auters apparats che levgiassan la lavur na less nagin. Ins haja avunda apparats e sappia strusch, nua metter quels. Auter ch’in roboter che faschess tut las lavurs, davent dal cuschinar il café, sur tschitschapulvra enfin tar chantar ina chanzun da buna notg.

Tge maschina per il tegnairchasa è la pli impurtanta?

Da tge maschina per il tegnairchasa na pudessas vus betg desister? Opziuns Tschitschapulvra Maschina da lavar (resti) Boiler Maschina da lavar giu (vaschella) Fier electric Furn Maschina da café Frestgera

