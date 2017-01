Iris Riatsch è «Landfrau dal decenni»

Il public ha decis ed elegì la Rumantscha da Vnà sco victura.

Dapi diesch onns datti l’emissiun «SRF bi de Lüt». Ils 14 da schaner 2017 èn tut las victuras dals onns passads vegnidas ensemen per tscherner la meglra da las meglras. Il spitachel in pau pli spezial, è vegnì emess live ord la Bodensee-Arena a Kreuzlingen.En il final èn stadas dasper la victura grischuna er Annemarie Eberle e Romana Zumbühl. Il public ha decis via «televoting».

Gudagnà la novavla ediziun da «Landfrauenküche» il 2015

Ad Iris Riatsch n’èsi mai ì per gudagnar il titel en quella concurrenza da cuschinar. Ella è sa participada lezza giada cun la finamira da mussar la tradiziun da la cuschina engiadinaisa. La mamma e nona dat gugent ses agen «pepp» als recepts tradiziunals. Ses capuns serva ella il pli gugent cun ina sosa da murachels. A Vnà, sin 1'600 meters sur mar, tgira Iris Riatsch in grond iert. Da là deriva quasi tut quai ch’ella dovra per cuschinar. Il rest deriva dal bain puril biologic da ses figl Fadri. Ses um Domenic è chatschader. Cun ses biadis realisescha ella in project tut spezial. Cun mintgin creescha ella in cudesch da cuschinar. Per uschia dar vinavant la tradiziun da las spezialitads grischunas a la proxima generaziun.

