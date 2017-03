Klangstark - dapli che mo in studio da tun

Dapi l'entschatta mars 2017 datti a Cuira in nov studio da tun cun il num Klangstark. Klangstark è vegnì fundà da trais Grischuns ord la scena da musica e porscha dapli ch’in studio da tun ordinari.

En in studio da bun 100 meters quadrat en il bajetg dal Palazzo a Cuira ha il concept da Klangstark GmbH chattà in plaz. Cun trais reschias e stanzas da registraziun han ils trais musicists Stefan «Stämpf» Schmid, Sandro Dietrich e Lou «Geniuz» Zarra drizzà en il studio da tun Klangstark.

Cumpetenzas en diversas spartas da tun e musica

Il spezial vid il concept da Klangstark è ch’els porschan in pachet. Uschia sappian musicists betg mo registrar lur chanzuns tar els mabain era survegnir agid tar las cumposiziuns u era il marketing. Sco il trio da Klangstark di, saja quai unic en il Grischun. Nagin'autra fatschenta porschia tant: davent da la cumposiziun, sur la producziun enfin tar l’organisaziun d’in event, en chaussa tun e musica.

Siemi da lavurar ensemen cun fatschentas grondas svizras

Cunquai ch’ils trais musicists èn sut in tetg e tuts han in zic autras cumpetenzas e fermezzas pon els sa gidar in cun l’auter e nizzegiar sinergias. Quai lai era siemiar in zic il trio da Klangstark. La finamira è tenor Sandro Dietrich, ch’è sa spezialisà sin cumposiziuns, da daventar post numer in u almain numer dus sch’i va per producziuns ni cumposiziuns da tun e musica. Gugent lavurass el era betg mo cun musicist mabain era cun fatschentas grondas da la Svizra. Uschia fiss in siemi da far in di insatge cun fatschentas sco per exempel Sunrise, Coop u er Migros.

RR actualitad 08:00