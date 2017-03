L'avegnir dals tschains d'aua fa fastidis

Perquai ch'ils pretschs d'electricitad èn giun tschaler balluccan ils tschains d'aua. En bleras vischnancas da muntogna na vai betg senza. Ils tschains d'aua fan ora ina gronda part da lur entradas. Nus avain visità Avras, ina da quellas vischnancas che fa quitads.

Prest 100 onns existan ils tschains d'aua. Cun la fin da l'onn 2019 scada la lescha federala che regla ils tschains d'aua. I dovra ina soluziun. Il mument è l'avegnir malguess. Co ils tschains vegnan a sa cumponer en l'avegnir sa nagin. Il matg trametta il departament federal per energia en consultaziun ina poposta. Probabel vegni a dar quella ch'ils tschains vegnan separads en ina part fixa ed ina variabla. Dentant dependi quant auta che la part fixa è. Kurt Patzen, il president communal d'Avras quinta cun la mesadad. Vul dir ch'i dat per sia vischnanca empè dals oz 600'000 francs be pli 300'000 francs. Quai munti ch'ins stoppia strenscher la tschinta in pau dapertut. Dentant, quai possian ins far in pèr onns, a lunga vista vegni grev per la vischnaunca cun sias 8 fracziuns.

Chantun e vischnancas teman per lur daners

550 milliuns francs èn sbuccads en las cassas dals chantuns e da las vischnancas. 160 milliuns èn ids en il Vallais, 120 milliuns en il Grischun. Mintgamai 55 milliuns en il Tessin e l'Argovia, 50 milliuns ha Berna survegnì, 25 milliuns il chantun Uri. La fin dals tschains d'aua fiss fatal. Suener las consequenzas entras l'iniziativa che limita secundas abitaziuns ed il ferm franc fiss quai ulteriuras entradas impurtantas che mancassan. «Noss'entira infrastructura dependa dals tschains d'aua» gi il president communal Kurt Patzen. E sco i tuna ad Avras tuni era en tut tschellas vischnancas ch'èn dependentas dal pretsch che vegn pajà per lur ressursa preciusa.

