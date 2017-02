La lescha da cultura en il focus

Ils ins vulan dapli daners per la cultura dal Grischun, ils auters pensan che la cultura survegnia avunda. La discussiun è pia gia programmada ordavant.

Il Cussegl grond tracta davent dad oz la revisiun totala da la lescha per la promoziun da la cultura. E quella vegn a provocar differentas discussiuns. Ils puncts dispitaivels èn tranter auter, che la lescha na prescriva betg ina summa fixa per mauns da la cultura. Quai han differents exponents da la cultura giavischà ordavant.La regenza di dentant, che cifras na s'audan betg en la lescha mabain en il budget.

In auter punct dispitaivel è per exempel, che nagins nums d'instituziuns culturalas pli grondas sco per exempel Origen vegnan numnads. Qua argumentscha la regenza dentant, che quai saja meglier da laschar ina lescha plitost averta e flexibla per betg stuvair midar ella schon suenter paucs onns puspè.

En mintga cass, uschia sco en la contribuziun qua sut pudess quai forsa tunar sin la tribuna dal cussegl grond. Ina curta inscenaziun:

Petiziun cun passa 3'800 vuschs è surdada

Avant che deputadas e deputads han cumenzà cun la debatta sur da la lescha per la promoziun da la cultura, èn numerus exponents or da differentas spartas da la cultura dal Grischun serimnads avant il bajetg dal Cussegl grond per surdar al president dal Cussegl grond Michael Pfäffli ina petiziun suttascritta da passa 3'800 persunas che pretenda, ch'il budget per la cultura stoppia vegnir auzà.