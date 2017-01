La naiv è qua ils pneus speranza midads

Uss ha speranza era l’ultim automobilist montà ils pneus d’enviern sin ses auto. Ma quai dat era persunas che na midan mai sin pneus da stad e van l’entir temp cun pneus d’enviern. Quai n’è betg la meglra varianta pussibla.

En principi è quai normal ch’ins va la stad cun pneus da stad ed l’enviern cun pneus d’enviern. Ma uschè daditg ch’il profil dals pneus è anc buns pon ins era senza quittads duvrar ils pneus d’enviern durant la stad. Tuttina recumonda il garaschists Sinisa Damjanovic da midar mintgamai ils pneus la stad sco era l’enviern. Uschia pon ils pneus era anc vegnir duvrads eventual pliras stagiuns sch’il profil ha anc ina fermezza da 4 millimeters, di Damjanovic.

Dus aspects impurtants daco midar mintgamai ils pneus

La maschaida da la gumma dal pneu è differenza tar in pneu da stad ed in pneu d’enviern. Il pneu d’enviern è pli loms ed era fabritgà per temperaturas pli fraidas. Sche il pneu d’enviern la stad tar autas temperaturas sa nizzegia el giu fitg svelt.

Il segund aspect daco midar mintgamai ils pneus tenor stagiun è la distanza da franar che vegn pli lunga ed uschia era il risico per accidents. Era recumonda il garaschist da midar tut ils quatter pneus è betg sulet il pneus davos sco blers fan.

Enfin uss nagin obligatori

Decider la finala sto mintgin savess perquai che quai na dat nagin obligatori da posseder dus sets da pneus, pia pneus d’enviern e da stad. Ma sche quai dat accidents cun si ils pneus fallads alura po quai vegnir char. Ed tals custs sajan savens pli auts che da pajar in segund set da pneus, ha ditg Damjanovic.

