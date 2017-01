La PCD e la planisaziun dal territori

In tema delicat è vegni discutà a la radunanza da delegads da la partida cristiandemocratica grischuna: Las sfidas da la nova politica da planisaziun dal territori. En ina discussiun da podi èn vegnids sut la marella las midadas.

Ellas èn en il fauss lieu ed èn memia grondas - las zonas da fabrica en il Grischun, uschia vesa quai la lescha federala en la revisiun dal territori. Tenor quella ston las zonas da fabrica vegnir definidas da nov. Per il Grischun vul quai dir, che la periferia perda ed ils centers gudognan. La maioritad da las vischnancas grischunas ston schliar ina part da lur zonas da fabrica. Precis da quella problematica han discutà ils var 90 delegads da la PCD. En la discussiun da podi, manada dal planisader da territori Roland Tremp, èn s'exprimids ils presidents da las vischnancas da Glion, Arosa e Razén ed il president da l’uniun purila Thomas Roffler.

Resuns critics

Ils presidents da las vischnancas periferas èn dad in'opiniun. En sasez èn els cuntents cun la situaziun actuala. Els beneventan che las fracziuns da las vischnancas fusiunadas han terren da fabrica en reserva. Dentant datti uss la lescha federala ed ins sto metter tut sin il chau din els.

Per Thomas Roffler da l’uniun purila n'è quai dentant betg il problem. El beneventa damain terren da fabrica e dapli terren per ils purs. Dentant n'è el betg perencletg cun las prognosas da la populaziun. Tenor el fissi faus da dir che las regiuns periferas perdan e perdan. Cun la nova restructuraziun pudess quai esser il cas, perquai ch'i na dettia betg pli avunda terren en la periferia. Per el fiss il scenari nunpussaivel, ch'ils purs sajan ils sulets che restan enavos en las periferias.

Las parolas per las votaziuns

A la radunanza da delegads ha la PCD decidì las parolas per las votaziuns dals 12 da favrer. Davart il «Conclus davart la natiralisaziun da persunas estras» e davart il «Conclus davart las vias naziunalas ed il traffic d’aglomeraziun» ha la PCD ditg dus giadas gea cun ina gronda maioritad.

Gia dapi in temp gea aveva la PCD ditg a «Lescha davart la refurma da la taglia sin interpresas III» ed a la votaziun chantunala davart la candidatura per ils gieus olimpics 2026.

RR novitads 07:00