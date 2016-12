La scola media – betg adina l'emprima tscherna

Las scolas medias en il Grischun ston cumbatter per survegnir lur part da la turta. Ch'i dat adina pli paucas naschientschas è enconuschent. Nov è che scolas medias privatas sco la SME a Schiers han da cumbatter schizunt per quels scolars, ch’ellas pensavan d'avair sin segir.

La Scola Media Evangelica SME a Schiers è ina da las scolas medias privatas che ha da cumbatter dublamain. Sper la digren da las scolaras ed ils scolars porta er l’ordinaziun per scolas professiunalas ina sfida.

Persunas ch’han fatg cun success in examen d’admissiun per la scola media han numnadamain duas pussaivladads:

D’ina vart pon els frequentar ina scola media. Da l’autra vart pon els a curta vista er sa decider per ina maturitad professiunala.

Avantatg per ils giuvens – quitads per las scolas medias

Il trend è enconuschent a l'Uffizi per la furmaziun media-superiura dapi dus enfin trais onns. Cifras exactas na dettia dentant anc naginas.

Hans-Andrea Tarnutzer, pro-rectur da la SME a Schiers, vegn pli concret. Tenor el sa decida in terz da las scolaras e dals scolars da betg cumenzar cun la scola media – malgrà ch’els han fatg l’examen d’admissiun.

Per ils giuvens saja quai cleramain in avantatg, di Tarnutzer – per la scola dentant betg propi:

La scola media n'è betg pli l'unic numer 1

Ch'ina scolara u in scolar reussescha a l'examen da scola media e sa decidia suenter tuttina per in giarsunadi cun maturitad professiunala, n'avess ins betg anc pudì s'imaginar avant intgins onns, di il directur da l'educaziun publica Martin Jäger. Ch'il sustegn per la matura professiunala d’ina giada sminuiss l'attractivitad da la scola media, fa surstar el.

Porscher maun possia el en quest senn, ch'ins vegnia ad analisar il fenomen per guardar co ir enturn cun el. Actualmain na disponia el dentant anc betg da cifras concretas e sappia mo da cas singuls.

Digren da naschientschas resta sfida principala

Da l'autra vart dal spectrum, cuntinuescha Jäger, guardia la situaziun ora sumegliantamain: En il chantun dettia tranter 500 e 600 plazzas da giarsunadi betg occupadas.

Persunas giuvnas ed ambiziusas èn tschertgadas da tuttas varts, però mancan ellas. In sguard en la statistica mussa cleramain la digren da las naschientschas. Dal 1960 cun 2'766 naschientschas, sur il record l'onn 1964 cun 3'073 naschientschas, fin il 2015 cun anc 1'747 naschientschas. Dapi l'onn 2000 cun 2'011 naschientschas n'haja betg pli dà onns cun dapli che 2'000 poppas u pops naschidas en Grischun.

Per la SME a Schiers – e cun ella anc per autras scolas medias privatas – resta difficil da planisar. Tenor Hans-Andrea Tarnutzer saja quest onn stà pussaivel da surmuntar eventualas surcapacitads tar lur passa 60 magisters cun correcturas ed adattaziuns. El fa dentant quitads, co che quai vegn a vesair ora ils proxims onns.

Bler spazi da reagir na restia betg:

S’annunziar per ils examens d’admissiun pon ils e las scolaras anc fin ils 16 da schaner. Lura haja la SME in’emprima basa da calculaziun per planisar il proxim onn da scola.

Impurtant è quai er perquai ch’eventualas mutaziuns da contracts cun la magistraglia stuessan succeder anc in schaner.

La Scola Media Evangelica… …a Schiers è ina da las scolas medias privatas dal Grischun. Ella ha in gimnasi lung ed in curt, ina scola media spezialisada, in gimnasi da musica e porscha il curs preliminar per la Scol’auta Pedagogica. Radund 400 scolaras e scolars, dal Partenz enfin da la Val dal Rain, fan di per di il viadi a Schiers. L’internat è vegnì serrà l’onn passà.



